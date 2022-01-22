تشكيل مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم في كأس الرابطة والقنوات الناقلة

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مباراة الزمالك وغزل
مباراة الزمالك وغزل المحلة
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مباراة الزمالك وغزل المحلة، يخوض الفارس الأبيض مواجهة أمام غزل المحلة "زعيم الفلاحين" اليوم السبت، الموافق الـ22 من يناير 2022، ضمن منافسات الجولة الـ3 لحساب المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية للمحترفين.

 

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام تفاصيل مباراة الزمالك وغزل المحلة في السطور التالية:

 

تأتي مباراة الزمالك وغزل المحلة في ظروف خاصة، حيث يحتل الفارس الأبيض المركز السادس والأخير في المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، من تعادل وهزيمة في الجولتين الأوليين، بينما يحتل "زعيم الفلاحين" المركز الـ4 برصيد نقطتين، من تعادلين ضد طلائع الجيش وإنبي على الترتيب.

 

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

 

وتنطلق مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم السبت، في تمام الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

 

تشكيل مباراة الزمالك وغزل المحلة

 

ومن المتوقع أن يخوض الفرنسي باتريس كارتيرون مباراة الزمالك وغزل المحلة بتشكيل مكون من عواد في حراسة المرمى أمامه الرباعي عبد الشافي عبد الغني، حسام عبد المجيد، وحازم إمام، وبالوسط روقا وإسلام جابر وأمامهم سيسيه وأوباما وشيكا وعمر السعيد مهاجما وحيدا.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

 

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك وغزل المحلة المقررة اليوم على قنوات أون تايم سبورت الرياضية، مالكة حقوق بث المباريات المحلية في الدوري المصري والكأس والسوبر ومباريات كأس الرابطة.

 

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