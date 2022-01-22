مشاهدة قرعة الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022

يقام الآن سحب قرعة الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 في دوالا بالتزامن مع كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًَا في الكاميرون.

وودّع المنتخب الجزائري حامل اللقب كأس أمم إفريقيا الخميس عقب خسارته أمام ساحل العاج 1-3، لكنه حافظ على موطئ قدم في الكاميرون من خلال ترقب قرعة التصفيات.

وسيكون منتخب "محاربي الصحراء" بقيادة القائد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز من بين عشرة منتخبات لا تزال تصارع من أجل نيل إحدى البطاقات الخمس المؤهلة إلى مونديال قطر المزمع إقامته بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

وسيكون المنتخب الجزائري ضمن المستوى الأول في قرعة التصفيات كونه يحتل المركز التاسع والعشرين في التصنيف العالمي للفيفا إلى جانب السنغال (20)، المغرب (28) وتونس (30) ونيجيريا (36).

لكنّ ذلك لا يعفي الجزائر من الوقوع في مواجهة نارية على اعتبار أن منتخبات مرموقة كمصر بقيادة نجم وهدّاف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح والكاميرون ومالي ستكون في المستوى الثاني، وجميعها تأهلت إلى الدور ثمن النهائي من البطولة الإفريقية.

كذلك، يضمّ المستوى الثاني منتخبات لا يمكن الاستهانة بها كغانا بقيادة أندريه أيو والتي تبقى من كبار القارة رغم الخروج من الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية، إضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية التي لم تتأهل إلى البطولة.

ينطلق الدور الحاسم المؤلف من ذهاب وإياب في نهاية شهر مارس المقبل.

الفرق المشاركة في قرعة الدور الحاسم لتصفيات إفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في دوالا - الكاميرون:

المستوى الأول: السنغال والمغرب والجزائر وتونس ونيجيريا.

المستوى الثاني: مصر والكاميرون وغانا ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.