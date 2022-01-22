مي عز الدين تتصدر "ترند" جوجل والسبب "تيك توك"

تصدرت الفنانة مي عز الدين اليوم السبت الموافق الـ22 من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما ظهرت في فيديو جديد عبر منصة تطبيق "تيك توك".

مي عز الدين

وانضمت مى عز الدين عن إلى تطبيق الفيديوهات "تيك توك"، حيث قامت بتدشين حسابها الجديد، وخرجت على جمهورها ومحبيها بفيديو هو الأول لها ليلقى رواجا كبيرا.

حساب مي عز الدين على تيك توك

ونشرت مي عز الدين أول مقطع فيديو عبر "تيك توك"، حيث ظهرت وهي تجسد حوار مع شخص آخر، فى إطار تمثيلى، ويسألها الشخص عن سبب موت زوجها لترد بخفتها المعتادة: "مات مسموم"، ثما سألها عن الكدمات الظاهرة على وجهه، لترد: "مكنش عايز يبلع السم" لتلقى إعجاب آلاف المحبين لها ولفنها.

تدشين حساب مي عز الدين

ودشنت مي عز الدين انطلاقتها عبر "تيك توك" بهذا المقطع ذات الطابع الكوميدي، حيث شاركت المقطع المصور على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام" معلقةً: "باكورة أعمالي فى "تيك توك".. دى هتبقي ظيطة".

مشوار مي عز الدين

وبدأت مي عز الدين مشوارها الفني عام 2001 وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وعلى رأسها "عمر وسلمى" بأجزائه الثلاثة مع تامر حسنى، والذي حقق نجاحا باهرا.

أعمال مي عز الدين

كما شاركت مي عز الدين في افلام مثل "كلم ماما"، و"خيانة مشروعة" مع هانى سلامة و"اللمبى 8 جيجا" و"بوحة" مع محمد سعد، ونالت أدوار البطولة في "حبيبي نائما وغيرها، قبل أن تختفي عن الساحة مؤخرا.