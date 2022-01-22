القنوات الناقلة لقرعة تصفيات كأس العالم 2022

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بوابة الفجر
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ننشر لكم في السطور التالية، القنوات الناقلة لقرعة تصفيات كأس العالم 2022، حيث يقام الحفل بمدينة دوالا الكاميرونية إلى جانب تنظيم كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.

ونرصد لكم القنوات الناقلة لقرعة تصفيات كأس العالم 2022، المقرر إذاعتها في تمام الساعة 5 مساءً، حيث يضم المستوى الأول فرق “السنغال، المغرب، نيجيريا، تونس، الجزائر”، بينما يضم المستوى الثاني فرق “مصر، الكاميرون، غانا، مالي، الكونغو”.

قنوات بين سبورت

وتنقل قنوات “بين سبورت” حفل توزيع جوائز أو قرعة لاختيار تصنيفات الفرق المختلفة، ومن المقرر أن تنقل تصقيات كأس لعالم 2022.

قناة أون تايم سبورت

ومن جهتها، تنقل قناة أون تايم سبورت، الحفل لتحديد الفرق التي يواجهها المنتخب باعتباره من فرق المستوى الثاني مع فرق المستوى الأول.


تردد (ميجا هرتز) 11054

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

تردد قناة بين سبورت المفتوحة
التردد (ميجا هرتز) 12604

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

تردد قناة أون تايم سبورت
القمر: نايل سات.

الجودة: SD

التردد: 11449.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

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