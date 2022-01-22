أكد المهندس يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، في تصريحات خاصة، أن «خلال فترة وجيزة منذ أن تولينا المسئولية الشرعية بالانتخاب لإدارة النادي الإسماعيلي نجحنا في تخطي العديد من العقبات، وعملنا علي إعادة الاستقرار مجددًا للقلعة الصفراء، ولازالنا مستمرين في العمل والعطاء ليصبح الاسماعيلي من اقوى الأندية المصرية».

المهندس يحيى الكومي: سعيد بنتائج الدراويش والقادم أفضل ونسعى لصفقات محلية

وأضاف الكومي: المهم في المرحلة القريبة المقبلة تعديل مركزنا بترتيب الدوري الممتاز المصري، ولقد كلل جهودنا الفتره الماضية بإبرام 4 صفقات سوبر من الاجانب تنضم لأول مره للنادي الاسماعيلي، وانتظروا تألقهم خلال المباريات المقبلة.

وواصل الكومي: أننا لن نقف على الصفقات الأربعة التي انضمت مؤخرًا لصفوف الدراويش، ونسعى لضم لاعب صانع العاب في وسط الملعب بجانب مدافع أيسر وسيتم الإعلان على تلك الصفقات خلال أيام معدودة وذلك لدعم النقص العددي في تلك المراكز التي يحتاجها الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس النادي الاسماعيلي: صرفنا النظر عن التعاقد مع لاعب سيراميكا كليوباترا محمد حسن نظرًا للمغالاة في سعره ولهذا سوف نسعي للبدائل الأخرى بابرام التعاقد مع لاعبان مميزان بعد استقرار اللجنه الفنيه عليها وسيتم الإعلان رسميًا خلال الأيام المقبلة في مؤتمر صحفي.

وأشار الكومي: هناك انسجام كامل بين أعضاء المجلس بالكامل ونعمل بقلب رجلًا واحد وهدفنا الأساسي عودة أمجاد الدراويش من جديد في حصاد البطولات، وكذلك إعادة الاستقرار للقلعه الصفراء والتي كانت دومًا الضلع الثالث للكره المصرية، واطالب جماهيره العاشقة الدراويش ان تقف بجانب الفريق خلال تلك الفتره الحرجه المقبلة، وخاصه انهم شعروا بالتغيير في أداء ونتائج الفريق خلال المباريات بكأس الرابطة، وأنا متفائل القادم أفضل للدراويش بإذن الله.

