تعرف على جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول

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بوابة الفجر
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حرصا من بوابة “الفجر” الإلكترونية نقدم لكم في النقاط التالية، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول، حيث بدأت الامتحانات اليوم السبت الموافق 22-1- 2022، بمادة اللغة العربية.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 

وعن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول، فمن المقرر أن يؤدي الطلاب بعد غد الاثنين امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا.

جدول  امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول، من المقرر أن يؤدي الطلاب يوم الأربعاء 26 يناير امتحان التاريخ والأحياء.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي يوم السبت 29 يناير امتحان اللغة الإنجليزية، بينما يؤدي الطلاب الاثنين 31 يناير امتحان الفيزياء والفلسفة.

موعد انتهاء امتحانات الصف الأول الثانوي

ويوم الأربعاء الموافق 2 فبراير يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول امتحان اللغة الأجنبية الثانية والرياضيات، حيث تنتهي امتحانات الصف الأول الثانوي ويحصل الطالب على إجازة نصف العام الدراسي.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوى للفصل الدراسي الأول، وتعقد ورقيا، تيسيرا على الطلاب.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدرسي الأول
 


 

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