بسبب أوميكرون.. رئيس كازاخستان يعلن تخفيف القيود عن قطاع الأعمال

الاقتصاد
أوميكرون
أوميكرون
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كلف رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، حكومته بمراجعة الإجراءات التقييدية الصارمة ضد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، إذ لا يزال انتشار أوميكرون ظاهرة عالمية.

وكشف رئيس كازاخستان، عن هذه الخطوة خلال اجتماع عقده مع ممثلي قطاع الأعمال. 

وتسائل الرئيس في الاجتماع عن مدى جدوى وعقلانية فرض إجراءات حجر صحي صارمة في الوقت الذي أصبح فيه انتشار متحور أوميكرون ظاهرة عامة.

كذلك دعا رئيس كازاخستان مجتمع الأعمال البدء في العمل لبناء سياسة اقتصادية جديدة، وطلب من رجال الأعمال الصدق والمسؤولية.

وشدد على أن المبادئ الأساسية للسياسة الاقتصادية الجديدة يجب أن تكون: المنافسة العادلة، وشفافية القرارات المتخذة، وإمكانية التنبؤ بسياسة الدولة، والأمانة الضريبية للأعمال التجارية، والمسؤولية الاجتماعية لأصحاب المشاريع.

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