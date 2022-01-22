مي عز الدين في صدارة جوجل بعد انضمامها لـ "تيك توك"

تصدرت الفنانة مي عز الدين تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعد انضمامها إلى تطبيق الفيديوهات "تيك توك".

مي عز الدين تدشن حساب جديد عبر تيك توك

وقامت مي عز الدين بتدشين حساب جديد عبر تيك توك، حيث قامت بنش أول مقطع فيديو لتقليد حوار مع شخص آخر.

نص فيديو مي عز الدين عبر تيك توك

وتضمن مقطع الفيديو الذي قامت بنشره مي عز الدين النص التالي: "جوزك مات إزاي.. مات مسموم.. والكدمات اللي على وشه.. ما كنش عايز يبلع السم".

مي عز الدين تشارك الفيديو عبر إنستجرام

وشاركت مي عز الدين، الفيديو عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، معلقة عليه: "باكورة أعمالي في تيك توك.. دى هتبقى ظيطة".

آخر أعمال مي عز الدين الدرامية

وعن آخر أعمال مي عز الدين الدرامية تتضمن مسلسل "خيط حرير" بطولة محمود عبد المغني ونيقولا معوض وسوسن بدر، ومي سليم وهنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.

أحداث مسلسل مي عز الدين الآخير

جسدت مي عز الدين دور فتاة فقيرة، تحب ابن صاحب الشركة التي تعمل به، وتتزوج منه سرا، وتحاول والدته أن تقوم بإجهاضها، بعد علمها بحمل مسك -الفتاة الفقيرة-، وتتزوج مسك من رجل اعمال وتعود للانتقام مجددا، في إطار درامي شيق ومثير.