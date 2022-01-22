أسعار الدولار فى مصر قبيل عودة البنوك للعمل غدًا

تستأنف البنوك العاملة في مصر، عملها، غدًا الأحد 23 يناير 2022، بعد إجازة العطلة الإسبوعية، حيث استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه، على مدار تعاملات اليوم السبت، ثان أيام العطلة الإسبوعية، وسجلت العملة الأمريكية أعلى سعر في مصرفأبوظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيها.





سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.