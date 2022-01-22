لبنان يبدأن محادثات مع صندوق النقد.. الاثنين

الاقتصاد
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
Advertisements

كشف مصدر حكومي لـ "رويترز"  عن أن مسؤولين لبنانيين سيبدأون محادثات مع صندوق النقد الدولي بعد غدٍ الاثنين حسبما ذكر موقع قناة الشرق بلومبرج.

كما أكد متحدث باسم صندوق النقد، اليوم السبت، بأن فريقا من الصندوق سيبدأ محادثات عبر الإنترنت مع السلطات اللبنانية في الموعد ذاته.

كانت الحكومة اللبنانية قالت إنها تأمل التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق للحصول على دعم مالي في يناير أو فبراير.

يواجه لبنان أزمة مالية غير مسبوقة ويُمثل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد للحصول على مساعدة.

قال الصندوق في ديسمبر الماضي إنه يقيّم 69 مليار دولار أعلنها مسؤولون لبنانيون كخسائر في النظام المالي في البلاد.

وتسببت الخلافات في لبنان حول حجم الخسائر وكيفية توزيعها في انهيار المحادثات مع صندوق النقد عام 2020. ورفض البنك المركزي، والبنوك، والنخبة السياسية الأرقام التي تضمنتها خطة حكومية، دعمها صندوق النقد آنذاك، بشأن هذه الخسائر.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في سبتمبر الماضي أن خطة الانتعاش المالي التي تضعها حكومته ستتضمن توزيعا عادلا للخسائر التي تكبدها النظام المالي، لكن الحكومة لم تجتمع منذ أكتوبر الماضي.

وسوف تعقد الحكومة اللبنانية اجتماعا بعد غد الاثنين لمناقشة موازنة 2022، لكن لم يتم الكشف أي تفاصيل تتعلق بخطة الانتعاش.

صندوق النقد أخبار لبنان
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

الزمالك يخسر بالتلاتة أمام غزل المحلة في كأس الرابطة (فيديو)

مشاهدة قرعة الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022

برشلونة يخطط للتعاقد مع صفقة غير متوقعة

عاجل.. الإتحاد السكندري ينجح في التعاقد مع نجم بيراميدز

كيروش يجهز مفاجأة في مباراة كوت ديفوار بأمم إفريقيا

عاجل.. مصر تصطدم بالسنغال في المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022

بعد ثلاثية المحلة.. ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

جوارديولا يحدد موعد حسم مستقبله مع مانشستر سيتي