لبنان يبدأن محادثات مع صندوق النقد.. الاثنين

كشف مصدر حكومي لـ "رويترز" عن أن مسؤولين لبنانيين سيبدأون محادثات مع صندوق النقد الدولي بعد غدٍ الاثنين حسبما ذكر موقع قناة الشرق بلومبرج.

كما أكد متحدث باسم صندوق النقد، اليوم السبت، بأن فريقا من الصندوق سيبدأ محادثات عبر الإنترنت مع السلطات اللبنانية في الموعد ذاته.

كانت الحكومة اللبنانية قالت إنها تأمل التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق للحصول على دعم مالي في يناير أو فبراير.

يواجه لبنان أزمة مالية غير مسبوقة ويُمثل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد للحصول على مساعدة.

قال الصندوق في ديسمبر الماضي إنه يقيّم 69 مليار دولار أعلنها مسؤولون لبنانيون كخسائر في النظام المالي في البلاد.

وتسببت الخلافات في لبنان حول حجم الخسائر وكيفية توزيعها في انهيار المحادثات مع صندوق النقد عام 2020. ورفض البنك المركزي، والبنوك، والنخبة السياسية الأرقام التي تضمنتها خطة حكومية، دعمها صندوق النقد آنذاك، بشأن هذه الخسائر.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في سبتمبر الماضي أن خطة الانتعاش المالي التي تضعها حكومته ستتضمن توزيعا عادلا للخسائر التي تكبدها النظام المالي، لكن الحكومة لم تجتمع منذ أكتوبر الماضي.

وسوف تعقد الحكومة اللبنانية اجتماعا بعد غد الاثنين لمناقشة موازنة 2022، لكن لم يتم الكشف أي تفاصيل تتعلق بخطة الانتعاش.