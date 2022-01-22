استشاري ذكورة: 50% من أسباب تأخر الإنجاب لدى الرجال لهذا السبب (فيديو)

توك شو
أحمد العياشي- استشاري
أحمد العياشي- استشاري أمراض الذكورة
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قال الدكتور أحمد العياشي، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي، إن المصاب بالدوالي قد يصاب بآلام متكررة قد تعيق حياته اليومية مثل المدرس أو المهندس الذي يقف لفترات طويلة وفي هذه الحالة يجب التدخل لعلاج الدوالي، لكي يستطيع أن يمارس حياته بشكل طبيعي.

 وأضاف "العياشي"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن القطاع الأكبر الذي يشتكي من الدوالي هو الشخص المتزوج الذي يعاني من تأخر الإنجاب، مشيرًا إلى أن 50% من أسباب تأخر الإنجاب لدى الرجال تحدث بسبب الدوالي. 

وأشار إلى أن الإصابة بالدوالي قد تظهر في صورة آلم أو تأخر الإنجاب، أو بسبب وجود تمدد في الخصية بصورة غير عادية، لافتًا إلى أن تشخيص الإصابة بالدوالي يكون من خلال الفحص السريري أو الإكلينيكي، وهذا الأمر يجب أن يحدث من قبل طبيب متخصص، والقيام بأشعة فوق صوتية على الخصية، ويجب أن تجرى هذه الاشعة في مكان متخصص، لأن هذه الأشعة قد تجرى بشكل خاطئ، وبالتالي قد يجري المريض عملية ليس في حاجة إليها.

الانجاب الضعف الجنسي الذكورة تأخر الإنجاب امراض الذكورة

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