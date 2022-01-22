أخبار الطقس غدا الأحد الموافق 23-1-2022 (بيان الأرصاد)

تصدرت عبارة أخبار الطقس غدا تريند جوجل الساعات الماضية، بعدما بحث العديد من المواطنين عن أخبار الطقس غدا لمعرفة بيان الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأحد 23-1-2022.

أخبار الطقس غدا

وتستعرض بوابة “الفجر” في النقاط التالية أخبار الطقس غدا، لمعرفة تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وتشهد البلاد غدا العديد من الظواهر الجوية التي تسبب تقلبات الطقس غدا، حيث أن الظواهر من لمؤكد أن تسيطر على مناطق الجمهورية.

وفي النقاط التالية إليكم أبرز الظواهر الجوية التي تتوقعها هيئة الأرصاد، بشن حالة الطقس غدا الأحد، ومنها ما يلي:

أخبار الطقس غدا في القاهرة

- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى.

- يكون الطقس غائما إلى جانب سقوط أمطار خفيفة ونشاط الرياح.

أخبار الطقس غدا في الليل

- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة.

أخبار الطقس غدا في الوجه البحري والسوحل الشمالية

- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.

- يسود طقس غائم إلى جانب سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط رياح.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الصقيع التي تضرب البلاد منذ قرابة أسبوع ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأكدت أن سيناء سجلت درجات حرارة تتراوح ما بين 15 إلى 16 درجة مئوية ومن المتوقع أن تنخفض درجتين خلال الأسبوع الجاري.

من المتوقع أن تصل الضغرى إلى 6 أو 7 درجات على القاهرة خلال الأسبوع الجارى، بينما تسجل شمال الصعيد من 3 إلى 4 درجات وفي سيناء صفر وتحت الصفر.

وأوضحت أن هناك ازدياد في سرعة الرياح يومي الأحد والاثنين، مما تزيد إحساسنا بالبرودة.