شام الذهبي ابنة أصالة تتصدر جوجل بعد إعلان موعد زواجها

تصدرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة مؤشرات البحث “جوجل”، بعد إعلان موعد زواجها من خطيبها أحمد هلال.

شام الذهبي تعلن موعد زوجها

وكشفت شام الذهبي، عن موعد زواجها خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، حيث تفاعل الجمهور مع الخبر، وتصدرت التريند خلال الساعات الماضية.

شام الذهبي تتغزل في خطيبها

وعن موعد زواج شام الذهبي، صرحت بأنه سيكون في عم 2022،، قائلة: “ربنا رزقني بحد الله يحميه”.

خطيب شام الذهبي يعبر عن حبه لها

وعلق أحمد هلال خطيب شام الذهبي على كلامها قائلا "اللي عند القلب مش محتاج تفكير هي ملاك متحرك.. كنا أصدقاء منذ فترة وهناك كثير من الأمور المشتركة بيننا".

شام الذهبي الابنة الكبرى للفنانة أصالة

وأعلنت شام الذهبي خطبتها من أحمد هلال في أكتوبر 2021، وهي الابنة الكبرى للمطربة أصالة نصري.

ونشرت شام الذهبي صورة لـ أصالة مع زوجها، معلقة عليها: "عروستنا الحلوة الله يسعدك يا أمي.. ويبعتلك أيام حلوة مثل قلبك المحب الحساس اللي أنا متأكدة مثلك إنه حبيبنا فائق رح يبادله المحبة الكبيرة اللي بتستحقيها.. الله يحفظكم وتكملوا هالحياة سوا بالمحبة والود والإخلاص".

شام الذهبي تعمل طبيبة جلدية

شام الذهبي تعمل كطبيبة جلدية مختصة بالتجميل والعناية بالبشرة وتتمتع بشهرة واسعة ‏عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تحرص شام الذهبي على نشر صورها مع والدتها الفنانة أصاله باستمرار، كما أنها من أجل عملها تتعامل فيه مع شريحة كبيرة من النجوم.‏