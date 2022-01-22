أستون فيلا يفوز على إيفرتون بنتيجة (1-0)

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بوابة الفجر
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 أستون فيلا يفوز على إيفرتون بنتيجة (1-0).. ملخص المباراة

فاز فريق أستون فيلا على نظيره إيفرتون في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت 22-1-2022 ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بنتيجة (1-0).

أستون فيلا يتصدر جوجل بعد فوزه على إيفرتون

وتصدر فريق أستون فيلا تريند جوجل بعد تغلبه على إيفرتون بهدف مقابل لاشيء، سجله اللاعب ايمليانو بوينديا.

مباراة أستون فيلا وإيفرتون

وأقيمت مباراة أستون فيلا وإيفرتون على ملعب جوديسون بارك، والهدف الوحيد في المباراة تم تسجيله في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول من عمر اللقاء.

 ملخص مباراة أستون فيلا وإيفرتون

وعن ملخص مباراة أستون فيلا وإيفرتون تم تسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 45، حيث استحوذ فريق إيفرتون وحاول لتسديد في مرمى أستون فيلا نحو 15 مرة ولكنه لم يسعه الحظ في التسجيل.

وقام أستون فيلا بتسديد 8 تسديدات، منهم 3 تصويبات على مرمى إيفرتون، وكلنه لم يسجل غير هذف وحيد ساعدة على الفوز على فريق إيفرتون، حيث تعتبر هذه الهزيمة الثالثة على التوالي لفريق إيفرتون في مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

ترتيب ستون فيلا وإيفرتون

وبهذه النتيجة يحتل فريق أستون فيلا المركز الـ10 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، فيما يحتل فريق إيفرتون المركز الـ16 برصيد 19 نقطة.

 أستون فيلا يفوز على إيفرتون بنتيجة (1-0).. ملخص المباراة

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