هناك العديد من النصائح المهمة التي يجب أن يتبعها قائدي السيارات للحفاظ على إطارات السيارات في فصل الشتاء ومنعا لتغييرها سريعا؛ حيث أن الإطارات في فصل الشتاء تتطلب عناية واهتمام منعا لتعرضها للتلف.

نصائح مهمة للحفاظ على إطارات السيارات في الشتاء

وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في النقاط التالية، أبرز وأهم النصائح للحفاظ على إطارات السيارة في الشتاء، ومنها ما يلي:



ينصح خبراء السيارات، بضرورة اختيار نقشة خشنة مناسبة لفصل الشتاء، فهي الأكثر إنسيابية ومرونة على الطرق في أجواء البرد القارصة.

ومن أبرز وأهم النصائح هي الفحص الدوري على إطارات السيارة، وهذا الأمر يعالج عيوب الإطارات وسرعان ما يكتشفها، لتجنب الوقوع في الحودث بسبب العيوب في الإطارت.

تعتبر الإهتمام بنظافة الإطارات من أهم طرق للحفاظ على إطارات السيارة في الشتاء ه، فتراكم الأوساخ على كواتش السيارة يؤدي إلى تلفه سريعًا.

يجب على ملك السيارة أن يزيل الأوساخ من الإطارات أولا بأول للحفاظ عليهل بصورة مستمرة وخاصة في فصل الشتاء.

يجب على مالكي السيارت أن يتبعوا نصيحة الخبراء في مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، حيث أكدوا أنه يجب ضرورة فحص مستوى ضغط الهواء في الإطارات، بصفة شهرية.



وينتح خبراء السيارات بأنه يجب الابتعاد عن السير في المناطق الوعرة، للحفاظ على إطارات السيارة في الشتاء، نظرا لأن طريق الوعرة تؤدي إلى تقصر عمر إطارات السيارة الافتراضي في موسم الشتاء.