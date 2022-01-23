عمرو أديب: "أصحاب ولا أعز" لا يمثل المجتمع المصري.. وبكري يرد: "كانوا بيتكلموا عن الملوخية"

الفجر الفني
عمرو أديب وبكري
عمرو أديب وبكري
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أوضح الإعلامي عمرو أديب، خلال تعليقه على الجدل المثار حول  “أصحاب ولا أعز”، بعد عرضه على منصه نتفلكس، أن الفيلم لا يعبر عن المجتمع المصري كما يعتقد البعض ممن شنوا هجوما حادا على الفيلم.

 

وعلق عضو مجلس النواب مصطفى بكري، خلال مكالمة هاتفية في برنامج “الحكاية”، المذاع عبر فضائية “MBC مصر”، قائلًا: «أزاي مش بيعبر عن المجتمع المصري!؟.. لا كانوا بيتكلموا عن الملوخية».

 

واجاب أديب، أن النجمة منى زكي، قامت بشراء الملوخية خلال إحداث الفيلم لتجربتها مع أصدقائها اللبنانين وتناولها على العشاء فقط.

 

 

 

عمرو أديب البرلماني مصطفي بكري أصحاب ولا أعز
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