من البرلمان لساحات القضاء.. 3 تحركات عاجلة ضد فيلم "أصحاب ولا أعز"

ساعات قليلة بعد عرض فيلم "أصحاب ولا أعز"، الذي يُعرض على منصة نتفليكس من بطولة الفنانة منى زكي والفنان إياد نصار، وأثيرت ضجة واسعة حول الفيلم ما بين امتدت من وسائل التواصل الاجتماعي إلى البرلمان وساحات القضاء.

موجة غضب ضد الفيلم

تعرض الفيلم للعديد من القضايا الشائكة، بداية من المثلية الجنسية إلى العلاقات خارج إطار الزواج، إلى زنا المحارم، والعلاقات الجنسية على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا بين الجماهير، ورغم أن الفيلم لبناني، ويُعرض على منصة دولية إلا أنه أثار ضجة واسعة في مصر، خاصة بسبب مشاركة الفنانة المصرية منى زكي.

وشهدت الساعات الماضية عدة تحركات ضد الفيلم، وهي كالتالي:

التحرك الأول

قال المحامي بالنقض أيمن محفوظ، إنه تقدم برفع دعوى قضائية ضد فيلم "أصحاب ولا أعز" بسبب ترويج الفيلم للمثلية الجنسية.

التحرك الثاني

النائب مصطفى بكري، أعلن تقديم بيان عاجل في مجلس النواب ضد الفيلم، بسبب ترويجه للمثلية الجنسية وبعض العادات والأفكار الغريبة على المجتمع المصري.

التحرك الثالث

التحرك الثالث، كان من أيمن محفوظ المحامي أيضًا، حيث قدم إنذارًا لوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، تمهيدًا لإقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثقافة والمصنفات الفنية لمنع عرض الفيلم.