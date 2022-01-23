بريطانيا تحذر روسيا من اجتياح أوكرانيا: خطأ استراتيجي

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إن بلادها لن تقبل بمؤمرة روسيا لتنصيب قيادة روسية في أوكرانيا.

وأضافت "تراس"، في تصريحات نقلتها قناة العربية في خبر عاجل، بأن روسيا تدرك أن اجتياح أوكرانيا عسكريا سيكون خطأ استراتيجيا.

وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية: "سنفرض مع شركائنا ثمنا باهضا على روسيا في حال اجتياحها أوكرانيا".

يذكر أن وكالة تاس الروسية، أعلنت في وقت سابق موافقة الجانب الروسي على طلب وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، بشأن زيارتها إلى موسكو لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.