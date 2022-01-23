تصل لـ "صفر".. تعرف على درجات الحرارة اليوم الأحد

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أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الأحد، حيث تشهد البلاد عددًا من الظواهر الجوية التي تسبب تقلبات الطقس.

تفاصيل طقس اليوم الأحد

وقال خبراء الهيئة إنه يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى، شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى، حيث يكون الطقس غائما إلى جانب سقوط أمطار خفيفة ونشاط الرياح.

طقس اليوم الأحد ليلًا

ويسود طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري والسوحل الشمالية، إلى جانب سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط رياح.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 07 والعظمى 15
درجات الحرارة في شبين الكوم والصغرى 07 والعظمى 15
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 07 والعظمى 15
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 07 والعظمى 15
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 08 والعظمى 15
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 08 العظمى 16
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 07 والعظمى 15
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 08 والعظمى 15
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 04 والعظمى 15
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 08 العظمى 16
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 07 والعظمى 15
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 07 والعظمى 15
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 06 والعظمى 16
درجات الحرارة في السويس الصغرى 07 والعظمى 16
درجات الحرارة في العريش الصغرى 07 والعظمى 16
درجات الحرارة في رفح الصغرى 07 والعظمى 16
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 07 والعظمى 18
درجات الحرارة في نخل الصغرى 01 العظمى 15
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة في طابا الصغرى 10 والعظمى 16
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 00 والعظمى 10
درجات الحرارة في الطور الصغرى 08 والعظمى 18
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 10 والعظمى 21
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 03 والعظمى 17
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 03 والعظمى 17
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 04 والعظمى 17
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 05 والعظمى 17
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 05 والعظمى 17
درجات الحرارة في قنا الصغرى 05 والعظمى 18
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 06 والعظمى 19
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 07 والعظمى 20
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 07 والعظمى 19
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 19
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 10 والعظمى 24
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 11 والعظمى 23
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 11 والعظمى 22

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