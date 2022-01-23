محمد ثروت: أدعم قرارات هاني شاكر لضبط المشهد الغنائي

أكد المطرب محمد ثروت، أنه يدعم الفنان هاني شاكر في مواقفه تجاه ضبط المشهد الغنائي، من كلمات وأداء، موضحا: "مفيش حاجة أسمها مهرجانات في الغناء لكن الصخب الذي في هذا اللون هو اللي جعلهم يقولوا كده لأنها مزيكا بتخاطب الجسد "ورتم “يقوم بتحريك الجسد”.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “أنا بغني شعبي بس الشعبي المحترم لرشدي والعزبي وبدرية السيد وأنور العسكري كان ليه مواويل حلوة”.

وأكد ثروت، أنه يحب أصوات أنغام، مي فاروق، مروة ناجى، حماقي ، تامر حسني ، هيثم شاكر، عمرو دياب.