محمد ثروت: أدعم قرارات هاني شاكر لضبط المشهد الغنائي

الفجر الفني
بوابة الفجر
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أكد المطرب محمد ثروت، أنه يدعم الفنان هاني شاكر في مواقفه تجاه ضبط المشهد الغنائي، من كلمات وأداء، موضحا: "مفيش حاجة أسمها  مهرجانات في الغناء لكن الصخب الذي في هذا اللون هو اللي جعلهم يقولوا كده لأنها  مزيكا بتخاطب الجسد "ورتم “يقوم بتحريك الجسد”.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “أنا بغني شعبي بس الشعبي المحترم لرشدي والعزبي وبدرية السيد وأنور العسكري  كان ليه مواويل حلوة”.

 

وأكد ثروت، أنه يحب أصوات أنغام، مي فاروق، مروة ناجى، حماقي  ، تامر حسني  ، هيثم شاكر، عمرو دياب.

 

الفنان محمد ثروت المطرب هاني شاكر أغاني مهرجانات
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