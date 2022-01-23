خلال ساعات.. حرب تصريحات بين روسيا وأمريكا وبريطانيا بشأن أوكرانيا

وجهت كلا من بريطانيا وأمريكا، خلال الساعات الماضية، عددًا من الاتهامات إلى روسيا، وأكدتا أنها تسعى إلى تعيين شخص موال إلى روسيا في منصب رئيس أوكرانيا.

الموقف الأمريكي

بالنسبة للموقف الأمريكي، فقال مجلس الأمن القومي الأميركي: "نقف إلى جانب شركائنا المنتخبين ديمقراطيا في أوكرانيا"، بينما قال البيت الأبيض إن "الاتهامات البريطانية بشأن سعي موسكو لتنصيب زعيم موال في أوكرانيا مقلقة جدا".

موقف بريطانيا

أما بالنسبة لموقف لندن فقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إن بلادها لن تقبل بمؤمرة روسيا لتنصيب قيادة روسية في أوكرانيا.

وأضافت "تراس"، في تصريحات نقلتها قناة العربية في خبر عاجل، بأن روسيا تدرك أن اجتياح أوكرانيا عسكريا سيكون خطأ استراتيجيا.

وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية: "سنفرض مع شركائنا ثمنا باهضا على روسيا في حال اجتياحها أوكرانيا".

رد روسيا

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية: ندعو وزارة الخارجية البريطانية إلى وقف الأنشطة الاستفزازية.

زيارة مرتقبة إلى روسيا

يذكر أن وكالة تاس الروسية، أعلنت في وقت سابق موافقة الجانب الروسي على طلب وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، بشأن زيارتها إلى موسكو لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.