"أستاذ مخرجي الدراما الشامية".. من هو بسام الملا المطلوب على "جوجل"؟

تقارير وحوارات
بسام الملا مخرج مسلسل
بسام الملا مخرج مسلسل باب الحارة
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تصدر اسم المخرج السوري، بسام الملا، قائمة "تريند" جوجل، وذلك بعد رحيله خلال الساعات الماضية، عن عمر يناهز الـ66 عامًا.

فمن هو المخرج السوري الراحل بسام الملا، الذي أخرج المسلسل السوري الشهير "باب الحارة"؟

أسرته وبداياته

- ينحدر "الملا"، من عائلة فنية، حيث إنه شقيق المخرجين مؤمن وبشار، وهو ابن الفنان الراحل أدهم الملا.

- بدأ حياته الفنية في مهنة مساعد المخرج.

- بدأ في إخراج المسلسلات، واشتهر بالمسلسلات السورية خاصة مسلسل "باب الحارة".

نجاح عربي كبير

- حقق مسلسل "باب الحارة" نجاحًا كبيرًا في الدول العربية، خاصة الأجزاء الأولى منه.

- يطلق المخرجون على "الملا"، لقب "أستاذ مخرجي دراما البيئة الشامية".

وفاته تمثل صدمة

- توفى خلال الساعات الماضية، ولم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة سوى أعراض مرض السكري، الأمر الذي صدم جميع أصدقائه وزملائه في الوسط الفني.

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