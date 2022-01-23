اليوم.. ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد راتب

الفجر الفني
أحمد راتب
أحمد راتب
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان أحمد راتب، الذي عرف بتميز أدواره وتنوعها، التحق في بداياته بمعهد الفنون المسرحية وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت بدايته بالتلفزيون، ثم عمل بمسرح الطليعة والسينما.

 

اتسم أداؤه بالبساطة وعدم التكلف، كما اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية.

 

شكل قاسمًا مشتركًا لمعظم أفلام الشباب الحديثة، ويعد الفنان أحمد راتب من أبرع الفنانين الذين أدوا الأدوار الهزلية اللاذعة للمجتمع. كانت آخر أعماله السينمائية “فوبيا” الذي انتهى من تصويره بالكامل وعرض عام 2017

وفاته

رحل صباح يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، الفنان أحمد راتب عن عمر يناهز 67 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة.

 

أحمد راتب ممثل راحل ذكرى ميلاد
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