في ذكرى رحيله.. 10 مواقف لا تُنسى للملك عبدالله بن عبدالعزيز مع مصر

تقارير وحوارات
الملك عبدالله بن
الملك عبدالله بن عبدالعزيز
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رحل في مثل هذا اليوم الموافق 23 يناير، منذ سبع سنوات العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، والذي كان له مواقف جادة ومهمة ومساندة للدولة المصرية عقب ثورة 30 يونيو.

وبهذه المناسبة تستعرض لكم "الفجر" عددًا من المواقف التي ساند فيها العاهل الراحل مصر، والتي كانت فارقة في التاريخ.

الدعم السياسي

1- دعا العاهل الراحل المصريين والعرب إلى التصدي لكل من يتدخل في الشؤون الداخلية لمصر، مشددًا على أن هذا يعتبر إشعالًا للفتنة.

2- أكد العاهل السعودي الراحل، أن المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا تقفان مع مصر ضد الإرهاب والضلال والفتنة.

مساندة مصر ضد الإرهاب

3- وشدد العاهل السعودي أن مصر من حقها ردع كل عابث ومضلل لبسطاء الناس في مصر.

4- أعلن الملك عبدالله في فبراير 2014، جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ووضعها ووضع قادتها والمنتمين لها على قوائم الإرهاب في المملكة.

5- أعلن أيضًا تجريم شعار "رابعة" الذي تستخدمه الجماعة الإرهابية.

مساندة الرئيس المصري المنتخب

6- بعد نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي في مصر، أعلن تهنئته للمصريين، ومساندة مصر.

7- أكد أن المساس بأمن مصر هو مساس بالسعودية.

8- دعا لعقد مؤتمر لأشقاء وأصدقاء مصر للمانحين لمساعدتها في تجاوز أزمتها الاقصادية.

9- أرسل ولي العهد -آنذاك- الأمير سلمان بن عبدالعزيز للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

دعم اقتصادي ضخم

10- في فترة حكمه، أعلنت المملكة أول دعم اقتصادي لمصر بعد الثورة من خلال تقديم حزمة مساعدات لـمصر بخمسة مليارات دولار، تشمل مليارين على شكل وديعة نقدية بالبنك المركزى المصرى، ومليارين آخرين على شكل منتجات نفطية وغاز، ومليارًا خامسًا يقدم نقدًا بأمر ملكي من الملك عبدالله.

الملك عبدالله سلمان بن عبدالعزيز البنك المركزي عبدالفتاح السيسي المملكة العربية السعودية ثورة 30 يونيو الملك عبدالله بن عبدالعزيز

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