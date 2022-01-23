أسعار الدولار اليوم الأحد 23-1-2022 مقابل الجنيه

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه، مع بداية تعاملات البنوك العاملة في مصر، حيث سجلت العملة الأمريكية أعلى سعر في مصرفأبوظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين  يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيها.


 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم منتخب مصر

بالتفاصيل.. برشلونة يتلقى ضربة من العيار الثقيل

عاجل.. أزمة كبرى تندلع بين مرتضي منصور وكارتيرون

بيع لاعبين.. 3 قرارات نارية من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك أمام المحلة بالثلاثة

الأهلي يتحرك لحسم صفقة بديل "قلب الأسد"

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية.. والوفيات ترتفع

عاجل.. لميس الحديدي تكشف حقيقة القبض عليها (فيديو)

الأربعاء المقبل.. أبطال فيلم "لعبة شيطان" يتحفلون بالعرض الخاص