أسعار الذهب اليوم الأحد 23-1-2022 في مصر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سجل سعر الذهب اليوم الأحد 23 من يناير 2022، استقرار لافتا بعد تأثره بالثبات في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1833 دولارًا للأوقية

سعر الذهب اليوم السبت في مصر
 

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 534 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 687 جنيهًا.

فيما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 802 جنيه.

ووصل  سعر الذهب عيار 24 إلى 916 جنيهًا.

و سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6466 جنيهًا.

وبلغت العقود الآجلة للذهب 1833دولارا للأوقية، بعدما انخفض صباح الجمعة في آسيا، حيث كان الذهب في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي حيث يستعد المستثمرون لقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقال اللواء عبدالله منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إن المصلحة تتحقق من أن جميع المشغولات الذهبية مطابقة للأعيرة الذهبية، وتدمغ الصحيح منها.

وأشار "سعودي"، إلى أن هناك مفتشين تابعين للهيئة دورهم التحقق أن كل ما يعرض في محلات الذهب مطابق للأعيرة، مؤكدا أن كافة المشغولات الذهبية المدموغة بالطريقة القديمة صالحة مدى الحياة.

وأوضح رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن دمغ المشغولات الذهبية بالليزر هو مرحلة تجريبية، وهو بمثابة شهادة ميلاد للقطعة الذهبية تحمل اسم الشركة المنتجة للقطعة وتاريخ دمغها. 

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