سعر الريال السعودى اليوم الأحد 23-1-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقر سعر الريال السعودى اليوم الأحد 23-1-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر كالتالى:


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.18  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.16  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.07  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.12 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

 

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم منتخب مصر

بالتفاصيل.. برشلونة يتلقى ضربة من العيار الثقيل

عاجل.. أزمة كبرى تندلع بين مرتضي منصور وكارتيرون

بيع لاعبين.. 3 قرارات نارية من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك أمام المحلة بالثلاثة

مؤشر قوي يقرب برشلونة من تمديد عقد " الفيراري "

الأهلي يتحرك لحسم صفقة بديل "قلب الأسد"

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية.. والوفيات ترتفع

عاجل.. لميس الحديدي تكشف حقيقة القبض عليها (فيديو)