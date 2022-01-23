سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 23-1-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 23-1-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.80 جنيه للشراء، و17.97 للبيع،  و18.00 للبيع، سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
17.86 جنيه للشراء.

17.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
17.80 جنيه للشراء.

17.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
17.80 جنيه للشراء.

17.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
17.81 جنيه للشراء.

18.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
17.83 جنيه للشراء.

18.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
17.83 جنيه للشراء.

18.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
17.85 جنيه للشراء.

18.00 جنيه للبيع.

 

 

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم منتخب مصر

بالتفاصيل.. برشلونة يتلقى ضربة من العيار الثقيل

عاجل.. أزمة كبرى تندلع بين مرتضي منصور وكارتيرون

بيع لاعبين.. 3 قرارات نارية من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك أمام المحلة بالثلاثة

مؤشر قوي يقرب برشلونة من تمديد عقد " الفيراري "

الأهلي يتحرك لحسم صفقة بديل "قلب الأسد"

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية.. والوفيات ترتفع

عاجل.. لميس الحديدي تكشف حقيقة القبض عليها (فيديو)