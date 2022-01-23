بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة أكتوبر الجديدة اليوم



حدد جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، اليوم الأحد، لبدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار بالمجاورات (1 – 2 - 4)، للفائزين بالقرعة العلنية، وذلك طبقًا للمواعيد المقررة من الجهاز.





وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الرابعة من 121: 167، يوم الأحد 23/1/2022، والقطع من 168: 213، يوم الإثنين 24/1/2022، والقطع من 214: 265، يوم الثلاثاء 25/1/2022، والقطع من 266: 303، يوم الأربعاء 26/1/2022، وتم تخصيص يوم الأحد 30/1/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.



وأضاف رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثانية من 276: 329، يوم الإثنين 31/1/2022، والقطع من 330: 384، يوم الثلاثاء 1/2/2022، والقطع من 385: 430، يوم الأربعاء 2/2/2022، والقطع من 431: 480، يوم الخميس 3/2/2022، والقطع من 481: 529، يوم الأحد 6/2/2022، والقطع من 530: 584، يوم الإثنين 7/2/2022، والقطع من 585: 643، يوم الثلاثاء 8/2/2022، والقطع من 644: 679، يوم الأربعاء 9/2/2022، والقطع من 680: 721، يوم الخميس 10/2/2022، كما تم تخصيص يوم الأحد 13/2/2022، لمن تخلف عن الاستلام.



وقال: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى من 266: 307، يوم الإثنين 14/2/2022، والقطع من 308: 349، يوم الثلاثاء 15/2/2022، والقطع من 350: 398، يوم الأربعاء 16/2/2022، والقطع من 399: 443، يوم الخميس 17/2/2022، والقطع من 444: 490، يوم الأحد 20/2/2022، والقطع من 491: 532، يوم الإثنين 21/2/2022، والقطع من 533: 577، يوم الثلاثاء 22/2/2022، والقطع من 578: 618، يوم الأربعاء 23/2/2022، والقطع من 619: 662، يوم الخميس 24/2/2022، والقطع من 663: 696، يوم الأحد 27/2/2022، والقطع من 697: 752، يوم الإثنين 28/2/2022، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 1/3/2022: الخميس 3/3/2022، ومن الأحد 13/3/2022: الخميس 17/3/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام.



