بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة أكتوبر الجديدة اليوم

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


حدد جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، اليوم الأحد، لبدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار بالمجاورات (1 – 2 - 4)، للفائزين بالقرعة العلنية، وذلك طبقًا للمواعيد المقررة من الجهاز. 


وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الرابعة من 121: 167، يوم الأحد 23/1/2022، والقطع من 168: 213، يوم الإثنين 24/1/2022، والقطع من 214: 265، يوم الثلاثاء 25/1/2022، والقطع من 266: 303، يوم الأربعاء 26/1/2022، وتم تخصيص يوم الأحد 30/1/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثانية من 276: 329، يوم الإثنين 31/1/2022، والقطع من 330: 384، يوم الثلاثاء 1/2/2022، والقطع من 385: 430، يوم الأربعاء 2/2/2022، والقطع من 431: 480، يوم الخميس 3/2/2022، والقطع من 481: 529، يوم الأحد 6/2/2022، والقطع من 530: 584، يوم الإثنين 7/2/2022، والقطع من 585: 643، يوم الثلاثاء 8/2/2022، والقطع من 644:  679، يوم الأربعاء 9/2/2022، والقطع من 680: 721، يوم الخميس 10/2/2022، كما تم تخصيص يوم الأحد 13/2/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

وقال: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى من 266: 307، يوم الإثنين 14/2/2022، والقطع من 308: 349، يوم الثلاثاء 15/2/2022، والقطع من 350: 398، يوم الأربعاء 16/2/2022، والقطع من 399: 443، يوم الخميس 17/2/2022، والقطع من 444: 490، يوم الأحد 20/2/2022، والقطع من 491: 532، يوم الإثنين 21/2/2022، والقطع من 533: 577، يوم الثلاثاء 22/2/2022، والقطع من 578: 618، يوم الأربعاء 23/2/2022، والقطع من 619: 662، يوم الخميس 24/2/2022، والقطع من 663: 696، يوم الأحد 27/2/2022، والقطع من 697: 752، يوم الإثنين 28/2/2022، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 1/3/2022:  الخميس 3/3/2022، ومن الأحد 13/3/2022:  الخميس 17/3/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام.

 

 

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم منتخب مصر

بالتفاصيل.. برشلونة يتلقى ضربة من العيار الثقيل

عاجل.. أزمة كبرى تندلع بين مرتضي منصور وكارتيرون

بيع لاعبين.. 3 قرارات نارية من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك أمام المحلة بالثلاثة

مؤشر قوي يقرب برشلونة من تمديد عقد " الفيراري "

الأهلي يتحرك لحسم صفقة بديل "قلب الأسد"

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية.. والوفيات ترتفع

عاجل.. لميس الحديدي تكشف حقيقة القبض عليها (فيديو)