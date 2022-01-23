تراجع الاحتياطي النقدي الكويتي 13% في عام 2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجع الاحتياطي النقدي لدولة الكويت في عام 2021 بنسبة 13% أو ما يُعادل 1.79 مليار دينار؛ ليصل بنهاية العام إلى 11.99 مليار دينار، مقابل 13.78 مليار دينار بنهاية عام 2020.

وعلى المستوى الشهري، تراجع الاحتياطي بنهاية ديسمبر الماضي بنحو 3.1% أو ما يُعادل 389 مليون دينار؛ وذلك بالمقارنة مع 12.38 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2021.

ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للكويت إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.

وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد أنها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرًا؛ وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف؛ حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.

ولم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنًا، حسب مجلس احتياطي الذهب العالمي، وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار؛ وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.

 

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