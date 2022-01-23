أحمد السقا مطلوب على جوجل بعد رقصه بالحصان على "الغزالة رايقة"

أحمد السقا، يمتلك نجوم الفن العديد من المواهب التي تجعلهم في المقدمة، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا الذي يهوى ركوب الخيل إلى جانب عشقه لتربية "الكلاب" والسلاح وغيرها من الهوايات.

أحمد السقا

وتصدر الفنان أحمد السقا اليوم الأحد الموافق الـ23 من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما شارك جمهوره ومحبيه بفيديو راقص هو وفرسه على "إنسجرام".

أحمد السقا يرقص مع حصانه

ونشر أحمد السقا مقطعا مصورا له وهو يركب حصانه ويرقص به على أغنية "الزالة رايقة" التي لاقت إعجاب الكثيرين في الآونة الأخيرة، على حسابه الرسمي عبر "إنستجرام" والذي لاقى إعجابا من قبل الجماهير.

فييو أحمد السقا وحصانه يرقصان على الغزالة رايقة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي نشره أحمد السقا رفقة فرسه وهما يرقصان على أغنية الغزالة رايقة، ليتصدر الطلب على جوجل، حيث بدا السقا متمرسا.

إصابة نجل أحمد السقا بكورونا

وأصيب الفنان الشاب ياسين أحمد السقا بفيروس كورونا قبل أيام، بعد اجراء المسحة التي جاءت إيجابية، ليتم الإعلان بعدها عن إصابة والدته الإعلامية مها الصغير هي الأخرى والتي كشفت عن إصابتها قبله مباشرة خلال الشهر الجارى.

إصابة زوجة أحمد السقا بكورونا

وأعلنت زوجة أحمد السقا الإعلامية مها الصغير إصابتها بكورونا، عبر منشور السيناريست تامر حبيب على "إنستجرام" الذى أكد فيه إصابته بفيروس كورونا، عن إصابتها بتعليق "أنا أيضا".

أحمد السقا في الاختيار 3

ويترقب بالجمهور المحب للنجم أحمد السقا مشاركته وظهوره في الماراثون الرمضاني المقبل 2022 من خلال الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار"، حيث يشارك في البطولة مع كريم عبدالعزيز وأحمد عز.