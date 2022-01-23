معلومات لا تفوتك عن المخرج الراحل بسام الملا

تصدر اسم بسام الملا المخرج السوري الذي رحل عن عالمنا يوم أمس، تريند محرك البحث الشهير جوجل، لما يتمتع به من شهرة واسعة، ونظرا للأعمال الكبيرة التي أخرجها وعلى رأسها مسلسل "باب الحارة".

وفاة المخرج بسام الملا

ونعت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق المخرج بسام الملا في منشور لها عبر فيسبوك كتبت فيه: "فرع دمشق لنقابة الفنانين.. ينعي اليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا.. وسنوافيكم لاحقًا بمواعيد الدفن والعزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية أبرز المعلومات عن بسام الملا في السطور التالية:

بدأت مسيرة الراحل بسام الملا مشواره في عالم الإخراج بمسلسل قدمه للأطفال بعنوان "كان يا ما كان" وتدور أحداثه حول الأخلاق وحسن التعامل بين البشرية، وقامت ببطولته ​سامية الجزائري​ ونادين خوري وفاتن شاهين ورضوان عقيلي.

انطلاق مسيرة بسام الملا

وانطلق المخرج بسام الملا مقدما العديد من الأعمال منها مسلسل "الخشخاش"”، والذى استطاع فيه أن يلقى الضوء على البيئة الشامية ويجمع فيه عدد كبير من النجوم الدراما السورية منهم ​منى واصف​ و​رفيق سبيعي​ وأيمن زيدان و​حاتم علي​ و​عباس النوري​ وسلوم حداد وأيمن رضا.

شهرة بسام الملا

وعرف الجمهور المخرج بسام الملا من خلال مسلسل "أيام شامية" الذي تناول قصة حي من أحياء دمشق أواخر العهد العثماني وبداية عصر النهضة وتعرض للعادات والتقاليد والعلاقات التي كانت سائدة في ذلك الوقت.

أبرز أعمال بسام الملا

وقام ببطولة مسلسل بسام الملا "أيام شامية" الفنان رفيق سبيعي وعدنان بركات وناجي جبر و​خالد تاجا​ وسامية الجزائري وهالة شوكت وسليم كلاس وحسام تحسين بيك وبسام كوسا وعباس النوري ووفاء موصللي.

بسام الملا والأعمال التاريخية

خاض بسام الملا العديد من الأعمال التاريخية منها "العبابيد" الذي تناول قصة مملكة تدمر والتقاليد القديمة كانت تعيش في الضواحي والمزارع المجاورة لمدينة تدمر، في ظل حكم الملكة زنوبيا.

غياب بسام الملا

وانقطع المخرج بسام الملا عن تقديم الأعمال منذ عام 2000 بعدما قدم مسلسل "الخوالي"، والذي تناول قصة نصار بن عريبي المناضل ضد الاحتلال بمشاركة بسام الملا وسليم صبري وصباح الجزائري وهالة شوكت.

عودة بسام الملا

عاد الراحل بسام الملا إلى العمل مجددا في عام 2004 بعد انقطاع لـ4 سنوات ليقدم "ليالى الصالحية" الذي قام ببطولته رفيق سبيعي ونبيلة النابلسي ومنى واصف وهالة شوكت وسامية الجزائري.

الجمهور يعرف المخرج بسام الملا

وعرف الجمهور المخرج بسام الملا الذي رحل عن عالمنا من خلال مسلسل "باب الحارة" الذي شهد شهرة ورواجا كبيرا ويعد أحد أهم الأعمال الدرامية التي قدمها عبر 9 أجزاء.

جوائز حصدها بسام الملا

نال بسام الملا العديد من الجوائز والألقاب نظير أعماله التي قدمها طوال مسيرته مثل الجائزة الذهبية في مهرجان القاهرة عن مسلسلي "أيام شامية" و"العبابيد"، وجائزة أحسن إخراج عن الجزء الأول من "باب الحارة" في مهرجان التلفزيون العربي بتونس.

رحيل بسام الملا

ورحل المخرج الكبير بسام الملا يوم السبت الماضي، بعدما قدم سجلا حافلا من الأعمال القيمة، عن عمر ناهز الـ67 عاما، حيث أنه من مواليد الـ13 من فبراير عام 1956.