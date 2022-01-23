رئيس التنشيط السياحي يشارك في أعمال اللجنة المصرية العمانية

شارك، أمس السبت، عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة المصرية العمانية المشتركة والتي انعقدت بمقر وزارة الخارجية العمانية بمدينة مسقط بسلطنة عمان وتستمر أعمالها حتي 23 يناير الجاري.

ومن المقرر أن تشهد اجتماعات اللجنة توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين مصر وسلطنة عمان، وذلك للارتقاء وتطوير علاقات التعاون الثنائية المشتركة بين البلدين في مجال السياحة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة للتعاون السياحي بين البلدين والتي تهدف إلى التعاون في مجالات الترويج والتسويق السياحي، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب السياحي والتعاون في التشريعات السياحية، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في مجال السياحة المستدامة.

وشارك في الحضور وفدي جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، بحضور السفير علاء موسي مساعد وزير الخارجية المصري للشئون العربية، والسيد خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية العمانية، والسفير خالد رضا سفير مصر لدي عمان، والسفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان لدي القاهرة، بالإضافة بعض المسئولين بمختلف الوزارات المصرية والعمانية، وذلك في إطار عقد العديد من الاجتماعات الثنائية بين البلدين لتعزيز العلاقات بينهما في مختلف المجالات.

وعلى هامش مشاركته في أعمال هذه اللجنة، التقى الرئيس التنفيذي للهيئة مع مسئولي وزارة السياحة العمانية، حيث تبادلا بعض المقترحات والأفكار لتنشيط السياحة العمانية إلى مصر ودفع التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار والاستفادة من خبرة مصر الكبيرة في مجال السياحة.

وجرى الاتفاق على تحديد زيارة لبعض المسؤولين العمانيين إلى القاهرة لاستكمال التباحث ومناقشة آوجه التعاون المشترك وفقا للبرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه.