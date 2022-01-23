تطورات جديدة في قضية ابنة رشوان توفيق ضد والدها

تصدر الفنان الكبير رشوان توفيق اليوم الأحد الموافق الـ23 من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد ظهور تطورات جديدة في قضية ابنته المرفوعة ضده.

رشوان توفيق

وقررت محكمة جنوب القاهرة حجز الدعوى المقامة من ابنة رشوان توفيق الصرى ضد والدها، والتي طالبت فيها بإلغاء توكيلين حررتهما له، للحكم في الـ29 من يناير الجاري.

قضية ابنة رشوان توفيق

وأجلت المحكمة في وقت سابق دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان إلى جلسة 24 يناير من أجل الاطلاع، بشأن بطلان عقد قسمة شاليهات مورثة عن والدتها في جنوب سيناء.

دعاوى قضائية من ابنة رشوان توفيق ضد والدها

وقامت آية رشوان عدة دعاوى قضائية ضد والدها الفنان رشوان توفيق تطالب فيها ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بـ5 ملايين جنيه، لابنته الأخرى هبة رشوان، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.

ظهور رشوان توفيق

وأثار الفنان رشوان توفيق جدلا واسعا بعدما ظهر في في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، وهو يبكي بسبب أزمته مع ابنته "آية".

رشوان توفيق وأبنائه

وأكد رشوان توفيق خلال ظهوره في "واحد من الناس" أن توجد العديد من القضايا والتفاصيل التي لا يريد الحديث عنها، مضيفًا: "أنا واثق إني إديتهم حياتي كلها، واللي بيحصل ده هسيبه للقانون".

حياة رشوان توفيق المليئة بالتجارب السيئة

وأوضح رشوان توفيق أن حياته مليئة بالتجارب القاسية، إلا أن خلافاته مع ابنته التي وصلت إلى ساحات المحاكم هي الأقسى، لافتا أنه لم يقصر مع أحد من أبنائه ولا يملك إلا تليفونه المحمول وصفا نفسه بالـ "المقتول الحي".