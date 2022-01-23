تطورات جديدة في قضية ابنة رشوان توفيق ضد والدها

منوعات
رشوان توفيق
رشوان توفيق
Advertisements

تصدر الفنان الكبير رشوان توفيق اليوم الأحد الموافق الـ23 من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد ظهور تطورات جديدة في قضية ابنته المرفوعة ضده.

 

رشوان توفيق

 

وقررت محكمة جنوب القاهرة حجز الدعوى المقامة من ابنة رشوان توفيق الصرى ضد والدها، والتي طالبت فيها بإلغاء توكيلين حررتهما له، للحكم في الـ29 من يناير الجاري.

 

قضية ابنة رشوان توفيق

 

وأجلت المحكمة  في وقت سابق دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان إلى جلسة 24 يناير من أجل الاطلاع، بشأن بطلان عقد قسمة شاليهات مورثة عن والدتها في جنوب سيناء.

 

دعاوى قضائية من ابنة رشوان توفيق ضد والدها

 

وقامت آية رشوان عدة دعاوى قضائية ضد والدها الفنان رشوان توفيق تطالب فيها ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بـ5 ملايين جنيه، لابنته الأخرى هبة رشوان، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.

 

ظهور رشوان توفيق

 

وأثار الفنان رشوان توفيق جدلا واسعا بعدما ظهر في في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، وهو يبكي بسبب أزمته مع ابنته "آية".

 

رشوان توفيق وأبنائه

 

وأكد رشوان توفيق خلال ظهوره في "واحد من الناس" أن توجد العديد من القضايا والتفاصيل التي لا يريد الحديث عنها، مضيفًا: "أنا واثق إني إديتهم حياتي كلها، واللي بيحصل ده هسيبه للقانون".

 

حياة رشوان توفيق المليئة بالتجارب السيئة

 

وأوضح رشوان توفيق أن حياته مليئة بالتجارب القاسية، إلا أن خلافاته مع ابنته التي وصلت إلى ساحات المحاكم هي الأقسى، لافتا أنه لم يقصر مع أحد من أبنائه ولا يملك إلا تليفونه المحمول وصفا نفسه بالـ "المقتول الحي".

 

رشوان توفيق الفنان رشوان توفيق النجم رشوان توفيق ابنة رشوان توفيق قضية ابنة رشوان توفيق تطورات قضية رشوان توفيق تفاصيل قضية رشوان توفيق خلافات رشوان توفيق وابنه
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الحكومة بشأن وقف برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة"

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم منتخب مصر

أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لـ السد الإثيوبي (فيديو)

الصحة تكشف مفاجأة بشأن الحاصلين على لقاح كورونا وعلاقته بـ أوميكرون (فيديو)

عاجل.. أزمة كبرى تندلع بين مرتضي منصور وكارتيرون

الأهلي يحسم موقفه من شروط موسمياني للتجديد

برلمانية: رجال الشرطة رمز البطولة والشهادة في سبيل الدفاع عن تراب الوطن

بالتفاصيل.. برشلونة يتلقى ضربة من العيار الثقيل