رئيس جهاز بدر: طرح 19 محلًا تجاريًا وصيدليتين للبيع بالمزاد العلنى



أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن طرح 19 محلًا تجاريًا، وصيدليتين بمساحات تتراوح (من 15 م٢ إلى 27 م٢ ) بمنطقة 155 عمارة ضمن مشروع 351 عمارة إسكان اجتماعي بمنطقة الامتداد الشرقي بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2022.



وأوضح المهندس عمار مندور، أنه تم إتاحة كراسة الـشـروط والمـواصـفـات بمقـر جهاز المـديـنـة، وذلك في إطار زيادة الخدمات بالمدنية وإتاحة الفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أنه يتم طرح قطع الأراضي الاستثمارية بالمدينة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على رابط http://www.newcities.gov.eg/Investment/default.aspx خلال الفترة من 1: 15 من كل شهر.