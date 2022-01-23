رئيس جهاز بدر: طرح 19 محلًا تجاريًا وصيدليتين للبيع بالمزاد العلنى

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن طرح 19 محلًا تجاريًا، وصيدليتين بمساحات تتراوح (من 15 م٢ إلى 27 م٢ ) بمنطقة 155 عمارة ضمن مشروع 351 عمارة إسكان اجتماعي بمنطقة الامتداد الشرقي بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2022.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه تم إتاحة كراسة الـشـروط والمـواصـفـات بمقـر جهاز المـديـنـة، وذلك في إطار زيادة الخدمات بالمدنية وإتاحة الفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أنه يتم طرح قطع الأراضي الاستثمارية بالمدينة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على رابط http://www.newcities.gov.eg/Investment/default.aspx خلال الفترة من 1: 15 من كل شهر.

 

 

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الحكومة بشأن وقف برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة"

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم منتخب مصر

أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لـ السد الإثيوبي (فيديو)

الصحة تكشف مفاجأة بشأن الحاصلين على لقاح كورونا وعلاقته بـ أوميكرون (فيديو)

عاجل.. أزمة كبرى تندلع بين مرتضي منصور وكارتيرون

الأهلي يحسم موقفه من شروط موسمياني للتجديد

بالتفاصيل.. برشلونة يتلقى ضربة من العيار الثقيل

بيع لاعبين.. 3 قرارات نارية من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك أمام المحلة بالثلاثة