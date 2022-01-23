جهاز مدينة حدائق أكتوبر ينفذ حملات متتالية لإزالة الإشغالات



أكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم تنفيذ عدة حملات متتالية لإزالة الإشغالات والمخالفات على مدار الأيام الماضية، بمناطق عديدة بالمدينة، وذلك تحت إشراف المهندس محمد عبدالله، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وبمشاركة الإدارات المختصة بالجهاز وبمعاونة شرطة التعمير والمرافق.



وأوضح المهندس محمد مصطفى، أنه تم شن الحملات على عدة مناطق بالمدينة، ومنها مناطق (هرم سيتي – الفردوس - أشجار سيتي - أبناء الجيزة – 247 عمارة - حي المنتزه)، وأسفرت الحملات عن رفع الإشغالات بالطرق وإزالة مخالفات الوحدات السكنية التي قامت بتغيير النشاط والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في النشاط المخالف، وجارٍ استصدار قرار سحب الوحدات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.



وكلف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز بمتابعة ما تم إزالته من مخالفات لمنع عودة المخالفين، مؤكدًا استمرار حملات ضبط المخالفات وإزالة الإشغالات للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.



وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أنه تم تنفيذ الحملات بمعاونة شرطة المرافق بقيادة اللواء أحمد قنديل والرائد طه الجرحي، والمقدم محمد عصمت، بشرطة التعمير، والمهندس أمجد أنيس، المشرف العام على إدارة التنمية ورئاسة الأحياء والنظافة بالجهاز.