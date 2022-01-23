موعد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث والقنوات الناقلة

مسلسل أبو العروسة، توجد العديد من الأعمال الدرامية المصرية التي حققت نجاحا كبيرا بين الجماهير، ليقرر صانعو العمل على إناج أجزاء إضافية له، من أجل استغلال فرصة نجاحه.

مسلسل أبو العروسة

ويعتبر مسلسل أبو العروسة من أنجح الأعمال التلفزيونية التي عرضت مؤخرا، والذي قام ببطولته الفنان القدير سيد رجب وشاركه مجموعة من ألمع نجوم الفن على رأسهم النجمة سوسن بدر.

الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة

وتصدر مسلسل أبو العروسة اليوم الأحد الموافق الـ23 من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، تزامنا مع استعدادات طاقم العمل لعرض الجزء الثالث منه عبر إحدى الفضائيات.

عرض مسلسل أبو العروسة

ويعرض مسلسل أبو العروسة خلال الفترة المقبلة بعدما تم عمل جزء ثالث له، وسط تفاؤل من طاقم العمل والفنانين المشاركين به، وترقب من الجماهير العاشقة للأجزاء السابقة لذا الغمل الدرامي.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها ومتابعيها الكرام موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة والقنوات الناقلة في السطور التالية:

موعد عرض مسلسل أبو العروسة

ومن المقرر أن يعرض الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة للنجم القدير سيد رجب والفنانة سوسن بدر يوم السبت المقبل الموافق الـ29 من يناير 2022.

القنوات الناقلة للجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة

وأعلنت مجموعة قنوات دي إم سي عن نقل الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة وعرضه عبر فضائيتها الدرامية، وذلك تلبية لرغبات الجماهير العاشقة لهذا العمل الفني.

المشاركون في مسلسل أبو العروسة الجزء 3

ومن المقرر أن يشارك في الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ونرمين الفقي وميدو عادل وأحمد صيام وصفاء الطوخي وكارولين عزمي ورانيا فريد شوقي، ومجموعة من النجوم الواعدة.