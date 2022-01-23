ودائع القطاع العام القطري تصعد إلى 289 مليار ريال في ديسمبر



ارتفعت ودائع القطاع العام القطري في شهر ديسمبر الماضي بنسبة 2% على أساس شهري إلى نحو 289 مليار ريال وفق البيانات المالية المجمعة للبنوك العاملة في قطر الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

وسجلت قروض القطاع العام الشهر المنصرم انخفاضًا طفيفيًا على أساس شهري وصولًا إلى 379.6 مليار ريال، منها نحو 153 مليار ريال قروضًا حكومية.

هذا وبلغ إجمالي موجودات البنوك التجارية في قطر بنهاية العام الماضي 1.83 تريليون ريال، منها نحو 1.22 تريليون ريال إئتمان داخلي وخارجي، في حين قفزت الاحتياطات الدولية بالعملة الأجنبية إلى 210 مليارريال وذلك للشهر 45 على التوالي.