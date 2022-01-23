جهاز مدينة دمياط الجديدة ينفذ حملة لضبط مخالفات وصلات المياه الخلسة



قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم تنفيذ حملة لضبط مخالفات مرفق مياه الشرب، حيث أسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 20 وصلة مياه خلسة ورفع عدادات المياه المتأخرة عن السداد بالحي الأول، بجانب ضبط 5 وصلات مياه مخالفة بالمنطقة الصناعية، وغلق مغسلتي سيارات بالحي الثاني، والتحفظ على المعدات والتحصيل الفورى للغرامات طبقا للقواعد المنظمة.



وأكد المهندس علاء منيع، استمرار أعمال ضبط وصلات المياه الخلسة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة والإدارات المعنية بالجهاز، لافتًا إلى أن اللجنة مستمرة بالتصدي لهذه الظاهرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.



وفي سياق متصل، أشار المهندس علاء منيع، إلى أن مسئولي لجنة الكوارث بالتعاون مع الإدارات المعنية بالجهاز قاموا بتفقد محطات رفع مياه الصرف الصحي للتأكد من كفاءة العمل بها بكامل طاقتها لاستقبال مياه الأمطار، وذلك في إطار تكثيف الجهود المبذولة لمجابهة حالة الطقس السيئ، موضحًا أنه يتم التعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار، ولا توجد أى معوقات فى حركة السير بالمدينة، بجانب متابعة الموقف أولًا بأول والتعامل مع أي مستجدات طارئة.



