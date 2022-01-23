تركيا تتوقع وصول التضخم لـ40% في 2022



قال وزير المالية التركي نور الدين نباتي إنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم ذروته عند نحو 40% خلال الأشهر المقبلة، وألا يتجاوز 50% في 2022.



ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فقد جاءت توقعات نباتي الأكثر تفصيلا حتى الآن بشأن أسعار المستهلكين في عام 2022 ضمن لقاء مع 60 خبيرا ومحللا اقتصاديا أمس في اسطنبول.



ونقل أحد المصادر عن الوزير القول إن معدل التضخم قد لا ينخفض عن 30% حتى نهاية العام.

وكان التضخم قد وصل إلى 36.1 % في ديسمبر، وهو أعلى معدل منذ بداية حكم الرئيس رجب طيب أردوغان قبل 19 عاما.



ووفقا لمسح للبنك المركزي التركي، فقد قفزت التوقعات للتضخم للأشهر الـ 12 المقبلة إلى 25.37 % من 21.39 %.



وارتفعت الأسعار بضغط من قيام البنك المركزي التركي بخفض الفائدة الرئيسية بـ 500 نقطة أساس في أربعة اجتماعات متتالية، قبل أن يوقف في اجتماعه الخميس الماضي سلسلة الخفض.

