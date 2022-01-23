حالة الطقس اليوم الأحد 23- 1- 2022 في مدن ومحافظات مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد الموافق الـ23 من يناير 2022، عن حالة الطقس ودرجا الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس

وتوقعت الهيئة أن شهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم سقوطا للأمطار بطول السواحل الشمالية، وتمتد الأمطار إلى القاهرة، وتتراوح شدة الأمطار بين الخفيفة إلى المتوسطة.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس تشهد أمطار يصاحبها نشاط للرياح وتسقط على الإسكندرية والسواحل االشمالية ووسط سيناء والوجه البحري، وخفيفة على القاهرة مع انتشار الضباب والغيوم.

حالة الطقس اليوم الأحد

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس اليوم تكون غائمة على الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحر وجنوب سيناء، لافتةً أن ارتفاع الموج في البحر المتوسط اليوم إلى 5 أمتار والبحر غير مناسب لكافة عمليات الصيد، واتجاه الرياح بين الجنوبي الغربي والشمالي الغربي.

حالة الطقس اليوم الأحد 23- 1- 2022

ولفتت "الأرصاد" أن حالة الطقس بخصوص البحر الأحمر تشهد طقسا معتدلًا ويكون أقصي ارتفاع للموج يصل إلى مترين والرياح شمالية غربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

وبيَنت الأرصاد الجوية في بيانها حول حالة الطقس اليوم أن درجات الحرارة في مصر العظمي خلال النهار تتراوح بين 10 درجات في سانت كاترين في جنوب سيناء، و24 درجة في شلاتين في محافظة البحر الأحمر في أقصي الجنوب.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

القاهرة 15 7

الإسكندرية 15 8

طنطا 15 7

شبين الكوم 15 7

دمنهور 15 7

بلطيم 16 7

السلوم 15 8

سيوة 15 8

بورسعيد 16 8

دمياط 15 7

الزقازيق 15 7

المنصورة 15 7

الإسماعيلية 16 6

السويس 16 7

أسوان 20 7