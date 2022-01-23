بيتكوين تفقد 50% منذ نوفمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

واصلت عملة بيتكوين، أكبر عملة مشفرة رقمية، تراجعها، اليوم السبت، وخسرت الآن، أكثر من 50% من المستوى القياسي المرتفع، الذي حققته في نوفمبر الماضي.


وخسرت بيتكوين، التي تتراجع منذ أن حققت رقما قياسيا، أكثر من 600 مليار دولار، من قيمتها السوقية وأكثر من تريليون دولار، من سوق التشفير الكلي، حسب مانقلت "بلومبيرج".


بينما كان هناك تراجع كبير في النسبة المئوية، لكل من "البيتكوين" و"السوق الكلي"، فإن ذلك هو ثاني أكبر تراجع على الإطلاق، مقوما بالدولار، بالنسبة للاثنين، طبقا لما ذكرته مجموعة "بيسكوب انفستمنت".


وتراجعت قيمة البيتكوين بنسبة 7.2 في المئة، لتصل إلى 34 ألفا و42 دولار، اليوم السبت.

 

 

 

 

 

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

قرار عاجل من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11 رسالة نارية من الرئيس السيسي خلال احتفالية بعيد الشرطة

آخر تطورات تمرد نجم الزمالك ورفضه نزول التدريبات

العناية الإلهية تنقذ قاطني حدائق الأهرام من كارثة محققة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم منتخب مصر

عاجل.. عفو رئاسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير

موعد مباراة بيراميدز إيسترن كومباني في كأس الرابطة المصرية

بيان عاجل من الحكومة بشأن وقف برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة"