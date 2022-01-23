بيتكوين تفقد 50% منذ نوفمبر

واصلت عملة بيتكوين، أكبر عملة مشفرة رقمية، تراجعها، اليوم السبت، وخسرت الآن، أكثر من 50% من المستوى القياسي المرتفع، الذي حققته في نوفمبر الماضي.



وخسرت بيتكوين، التي تتراجع منذ أن حققت رقما قياسيا، أكثر من 600 مليار دولار، من قيمتها السوقية وأكثر من تريليون دولار، من سوق التشفير الكلي، حسب مانقلت "بلومبيرج".



بينما كان هناك تراجع كبير في النسبة المئوية، لكل من "البيتكوين" و"السوق الكلي"، فإن ذلك هو ثاني أكبر تراجع على الإطلاق، مقوما بالدولار، بالنسبة للاثنين، طبقا لما ذكرته مجموعة "بيسكوب انفستمنت".



وتراجعت قيمة البيتكوين بنسبة 7.2 في المئة، لتصل إلى 34 ألفا و42 دولار، اليوم السبت.