أحداث عالمية ودعوات للزيارة.. السياحة المصرية في عيون الغرب

"مصر أفضل الوجهات السياحية العالمية".. هكذا وصفت بعض الدول الغربية السياحة المصرية، لا سيما في فصل الشتاء، داعية مواطينيها لتوجه للاستمتاع بالسياحة بمصر، بل اتاخذت من الأماكن السياحية مكانًا للاحتفال بمشاريعهم التجارية، إيمانًا منهم بأن أنظار العالم تتجه صوب مصر، كمصمم الأزياء الإيطالي العالمي "ستيفانو ريتشي"، الذي فضل عرض آخر صيحات الموضة من أمام معبد حتشبسوت في الأقصر مارس المقبل.

وتعد مصر من أبرز الدول السياحية في العالم بما تستحوذ عليه من أعداد السائحين الوافدين في العالم، وتميزها بوفرة المزارات السياحية على اختلاف أنواعها، وانتشار المعابد والمتاحف والآثار والمباني التاريخية والفنية والحدائق الشاسعة على أرضها، وامتلاكها لبنية تحتية قوية تقوم على خدمة قطاع السياحة بما في ذلك الغرف الفندقية والقرى والمنتجعات السياحية وشركات السياحة ومكاتب الطيران، وتعد مناطق الأقصر، أسوان، القاهرة، الإسكندرية، الساحل الشمالي، البحر الأحمر، جنوب سيناء من أكثر المناطق جذبًا للسياح بشكل عام

حدث عالمي

نشر مصمم الأزياء الإيطالي العالمي "ستيفانو ريتشي" عبر حساباته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي بأنه إحتفل بمرور 50 عام علي العلامة التجارية الخاصة به في محافظة الاقصر.

وأعلن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، أن مصمم الأزياء الإيطالي العالمي "ستيفانو ريتشي" يعرض آخر صيحات الموضة من أمام معبد حتشبسوت في الأقصر مارس المقبل، مؤكدًا أن هذا حدث عالمي وسوف يقوم المصمم العالمي بعرض مبهر لأزيائه من أمام معبد ختشبسوت، موضحًا أن هذا العرض جاء بعد احتفالية الأقصر التي سلطت الضوء على المقومات، مشيرًا إبى أن "ستيفانو ريتشي" يجذب شريحة معينة من السائحين وهي الأغنياء وهذا أحد أهداف وزارة السياحة وهي جذب المزيد من السائح عالي الإنفاق الذي يأتي إلى مصر.

أفضل الوجهات السياحية العالمية

وسابقًا نشرت قناة "سي إن إن" الأمريكية قائمة بأفضل الوجهات السياحية العالمية فى فصل الشتاء، لمحبي الطقس الدافئ والأجواء المشمسة، تضمنت 31 بلدا من عدة مناطق مختلفة بالعالم، منها الشرق الأوسط، وآسيا وإفريقيا، وجاءت مصر في طليعة الوجهات الساحية المهمة فى الشتاء.

وأدرجت "سى إن إن" في تقريرها، عددا من المناطق والوجهات السياحية في الشرق الأوسط، منها مصر، ودبي بالإمارات العربية المتحدة، والأردن وعمان، مؤكدة أن هذه الوجهات تتميز بطقسها الدافئ طيلة السنة.

وبحسب قائمة "سى إن إن" للوجهات الشتوية المشمسة، جاءت جزر تايلاند، والمكسيك، وقبرص، وموزمبيق فى المقدمة، وضمت القائمة - إلى جانب واحة سيوة المصرية، والعقبة والبحر الميت بالأردن، ودبي وعمان، كلا من: جزر المالديف، وفيتنام، ومورشيوس، وبورا بورا، وتاهيتى، وبولينيزيا الفرنسية، وجزر الكنارى، وسريلانكا، وكمبوديا، وبيرمودا، وكيرلا وراجستان الهنديتين، والفلبين، وكاليفورنيا الأمريكية، وجزر الباهاما، والبرازيل، والسنغال، وجنوب إفريقيا، ولاوس، وجواتيمالا، وهاواى، وبورما، وجزر سيشيل والقسم الغربى من استراليا.

الأمريكان يختاروا مصر

كما نشر الموقع الأمريكى "تراباديفيزور" 7 أماكن سياحية في مصر هي الأجمل والأفضل في عيون السائحين الذين زاروا مصر خلال السنوات الماضية من خلال تعليقات هؤلاء الزوار على الصور المنشورة ونشر الموقع معلومات وافية عن هذه الأماكن تمكن الزائرين من معرفة كل شى عن المكان الذي يقصدونه للسياحة وقضاء الإجازة وهي: "شرم الشيخ، والغردقة، ودهب، والأقصر وأسوان، والجونة، والقاهرة، مرسى علم".

إنتاج فيلم روسي للسياحة المصرية

وكانت لروسيا دور هام في ترويج السياحة المصرية، حيث قامنت بانتاج فيلم يهدف إلى الترويج للسياحة المصرية في العالم بصفة عامة وروسيا بصفة خاصة، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في دور السينما المصرية والروسية في وقت واحد، ويجسد بطولته من الفنانين المصريين محمد نور وأحمد جمال سعيد وأيمن منصور.

أرمينيا تدعو مواطنيها لزيارة مصر

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الأرمينية، وعدد من القائمين على السياحة الخارجية، أن اليونان وجورجيا ومصر، بالإضافة إلى بلغاريا، تشكل أبرز المقاصد السياحية، التي تنصح بها الحكومة الأرمينية مواطنيها لقضاء العطلات خلال هذا العام.

وأشار ميخاك أبريسيان، النائب الأول لرئيس اللجنة السياحية، إلى زيادة أعداد المواطنين الأرمن الراغبين في السياحة خارج أرمينيا يصل إلى 266.324 مواطنًا بنسبة 17.1% في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك حسب التقرير الذي نشر في موقع "الأرمينية".

ودلل "أبريسيان"، على هذه الأرقام بقوله: "مواطنو أرمينيا يفضلون الدول التي تطل على البحار حيث الراحة والاستجمام، ووفقًا لمؤشرات الأعوام الماضية، فإنهم يفضلون السفر إلى جورجيا لقربها وانخفاض تكاليفها، وبلغاريا حيث البحر الأسود وبعض الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط إضافة إلى بعض الدول الغربية، كما حظيت مصر بعدد كبير من السائحين الأرمن، واعتبارها افضل وجهة سياحية هذا العام".