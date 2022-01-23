"القابضة للمياه" تتابع أعمال سحب مياه الأمطار بالمحافظات



تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جهود الشركات التابعة فى التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط، وأكد المتابعة المستمرة من غرفة العمليات والطوارئ بالشركة القابضة، لأعمال سحب المياه بالمحافظات، والتنسيق مع الجهات التنفيذية، والمتابعة الدقيقة لتحديثات البيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلن المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدلات اعتبارا من الساعة 7 مساء أمس السبت 22 يناير ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، حيث تشهد محافظة اسكندرية أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة، والتعامل الفورى مع أى تجمعات للمياه.

وقال المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، إنه منذ الساعات الأولى من اليوم انتشرت سيارات شفط المياه بالميدان والشوارع الرئيسية والمناطق الساخنة بجميع انحاء المحافظة، ويتم رفع تراكمات المياه بالتنسيق مع فرق العمل بالوحدات المحلية.

وأشار العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن المحافظة شهدت منذ صباح اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة مع تكون سحب منخفضة على مناطق مختلفة بجميع مراكز المحافظة، مع انتشار لمعدات وسيارات الشركة بجميع مراكز المحافظة للتعامل بشكل فورى أثناء سقوط المطر.