مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة 3 والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الدراما المصرية، وخاصة مسلسل أبو العروسة مواعيد عرض أبو العروسة 3، لمتابعة أحداثه الشيقة والمثيرة؛ حيث نجح الجزئين الأول والثاني؛ مما جعل المعظم بحث عن موعد عرض الجزء الثالث لمتابعة سلسلة المسلسل الأكثر تشويقا وإثارة.

مسلسل أبو العروسة 3

مسلسل أبو العروسة 3 من المقرر عرضه اليوم، لذا ازداد البحث على مواقع التواصل الاجتماعي من جانب الجماهير لمعرفة الموعد والقنوات الناقلة وترددها، لمشاهدة المسلسل بدائة من عرض أولى حلقاته.

أبطال مسلسل أبو العروسة 3

مسلسل أبو العروسة 3 بطولة كلا من سيد رجب ونرمين الفقي وسوسن بدر ومدحت صالح وباقة من ألمع النجوم المتألقين، في الجزئين الأول والثاني.

موعيد عرض مسلسل أبو العروسة 3

مسلسل أبو العروسة 3 من المنتظر أن يبدأ في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، عبر قناة DMC ويتم عرض لمسلسل بعدها بساعتين عبر قناة DMC دراما.

طرح برومو مسلسل أبو العروسة 3

مسلسل أبو العروسة 3، تم طرح البرومو الدعائي له والبوستر الذي يضم جميع أبطال العمل، وهم: سوسن بدر، سيد رجب، مدحت صالح، نرمين الفقي، أحمد صيام، محمود حجازي، ولاء الشريف، صفاء الطوخي، بجانب أغنية “رجعين”، غناء مدحت صالح.

أحداث مسلسل أبو العروسة 3

وعن أحداث مسلسل أبو العروسة 3، يدور في إطار اجتماعي داخل الأسرة المصرية، ورصد الخلافات الزوجية، فهو قريب من الأسر المصرية والذي يدور في الحياة من أحداث ومواقف، في إطار درامي مثير وشيق.