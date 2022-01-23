ميناء دمياط يتداول 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة، خلال ال`24 ساعة الماضية، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 3100 شاحنة، بينما بلغت الحاويات الواردة 768 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 1765 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم /الأحد/ - أنه "غادره قطار بحمولة إجمالية 1127 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، وغادره آخر كان قادما من الإسكندرية (25 عربة) بعد أن أفرغ 25 حاوية 40 قدما; ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 143 ألفا و118 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 158 ألفا و646 طنا".

وأوضح المركز أن الصادرات بلغت 21 ألفا و331 طنا; شملت 5050 طن فوسفات، 508 أطنان كحول، 720 طن نترات أمونيوم، 7 آلاف و483 طن ملح، 7 آلاف و135 طن يوريا، 435 طن رمل، كما بلغت الواردات 40 ألفا و354 طنا; تضمنت 16 ألفا و693 طن ذرة، 700 طن خردة، 6 آلاف و505 أطنان حديد، 339 طن كلوريد إثيلين، 8 آلاف و708 أطنان قمح، 5 آلاف و594 طن أبلاكاش، 6 آلاف و350 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1815 طنا.

وأشار إلى إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 843 حاوية مكافئة; تحتوي على خضراوات، حاصلات زراعية، فواكه، يتم تصديرها إلى كل من: الإمارات، المغرب، أمريكا، سلوفينيا، إسبانيا، بريطانيا، هونج كونج، الهند، هولندا، فرنسا، ألمانيا، سريلانكا وسنغافورة.