ليفربول يفوز على كريستال بالاس بثلاثية في البريميرليج ويقلص الفارق مع السيتي

حقق فريق ليفربول فوزا ثمينا على حساب مضيفه كريستال بالاس 3-1 مساء الأحد، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فيرجيل فان دايك (8) وأليكس أوكسليد تشامبرلين (32) وفابينيو (89 من ركلة جزاء) أهداف ليفربول، فيما أحرز أودسون إدوارد هدف بالاس الوحيد (55).

بهذه النتيجة قلص فريق ليفربول الفارق مع السيتي إلى 9 نقاط، ويتبقى له مباراة مؤجلة.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 48 نقطة في المركز الثاني وله مباراة مؤجلة، فيما بقي رصيد كريستال بالاس 24 نقطة في المركز الثالث عشر.