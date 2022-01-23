رواد النيل: مراكز تطوير الأعمال وفرت تمويلات بـ 1.8 مليار جنيه



ذكرت مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي المصري، أنه في إطار الدعم المتواصل من مبادرة البنك المركزي، ومساندة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب وإتاحة الفرص لهم لبدء مشروعات جديدة.

فقد بلغ حجم التمويلات التي وفرتها مراكز خدمات تطوير الأعمال (آؤس ) التابعة للمبادرة منذ انطلاقها في 2019 وحتى نهاية العام الماضي 2021، نحو 1.8 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 42 ألف مشروع حديث وقائم.

وقال الدكتور أحمد حسني مدير برامج مراكز تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل (آؤس ) إن البنوك ال` 12 المشاركة، في المبادرة واصلت خططها التوسعية بإنشاء 8 وحدات تطوير الأعمال جديدة ليرتفع عددها إلى 32 مركزا ووحدة، منها 27 وحدة بالبنوك وخمس وحدات بوزارة الشباب والرياضة تغطي جميعها 17 محافظة فضلا عن استمرار استراتيجية تأهيل الأخصائيين من خلال المعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي.

و تم خلال عام 2021 تأهيل نحو 29 أخصائي تطوير أعمال جديدا ليصبح إجمالي عدد الأخصائيين بالمراكز 126 أخصائيا بالنبوك، بالإضافة إلى 31 أخصائيا تم تأهليهم بوزارة الشباب والرياضة.

وتتنوع الخدمات التي تقدمها مراكز ووحدات خدمات تطوير الأعمال (آؤس ) ،حيث تلبي احتياجات فعلية للفئات المستهدفة من خلال تنسيق كامل مع الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومن هذه الخدمات خدمة تكوين فكرة مشروع جديد، المساعدة في تأسيس المشروع، نشر المعرفة، التحليل المالي، التشبيك، تيسير تسجيل النشاط والحصول على التراخيص، تيسير الحصول على خدمات التمويل، تيسير الحصول على البرامج التدريبية وتيسير الحصول على دراسات الجدوى.

وأضاف أن مراكز ووحدات خدمات تطوير الأعمال (آؤس ) نجحت في تحقيق طفرة كبيرة خلال العام الماضي 2021، باستهداف نحو 24 ألف مستفيد بزيادة بلغت 11 ألف مستفيد جديد عن عام 2020 وبمعدل نمو بلغ 84.7%، ليصل حجم المستفيدين منذ انطلاق المبادرة لنحو 42278 مستفيدا ،منهم 26 في المائة من السيدات، فيما استحوذ الشباب من الجنسين من الفئة العمرية من 16 إلى 35 سنة على نسبة 52.6% من المستفيدين.

وأوضح حسني أن مراكز خدمات تطوير الأعمال (آؤس ) ضاعفت خلال عام 2021 من أنشطتها في نشر التوعية بريادة الأعمال وثقافة الشمول المالي، من خلال عقد قرابة 500 ندوة ولقاء استهدفت نحو 40 ألف مستفيد سواء من خلال المشاركة المباشرة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تم خلالها تقديم أكثر من 15 ألف خدمة في إطار خدمات الشمول المالي، ليصل إجماليها خلال عام 2021 إلى نحو 28500 خدمة شملت 13 ألف بطاقة إلكترونية، 6500 حساب دائن ومدين، 7 آلاف خدمة دفع إلكترونية و2000 استشارة لتحسين إدارة النقدية وحلول إدارية.

وأشار حسني إلى أن حزمة الخدمات المقدمة من مراكز تطوير الأعمال (آؤس ) خلال عام 2021 ،حققت أيضا طفرة كبيرة لتصل إلى نحو 66 ألف خدمة بزيادة بلغت 34 ألف خدمة بمعدل نمو بلغ 107% بالمقارنة بعام 2020، ليصل إجمالي الخدمات لنحو 107.5 ألف خدمة منذ الانطلاق في يوليو 2019، لافتا إلى أنه كان لهذه الخدمات تأثيرها المباشر في دعم الفئات المستهدفة من الشباب ورواد الأعمال