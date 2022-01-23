موانئ بورسعيد تتداول 23 سفينة وشحن 5 آلاف طن صودا ك أو ية



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم الأحد، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة التركية AYSENAZ والبالغ طولها 113 مترا وغاطسها 6.3 متر، وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا ك أو ية من الميناء.

وأشار البيان إلى أن موانئ بورسعيد، سجلت دخول وخروج 23 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات، ومغادرة 3 سفن أخرى، وترسو على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر وصول 4 سفن حاويات جدد اليوم.

شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات، ومغادرة سفينة أخري، وترسو على الأرصفة سفينتي، ومن المنتظر دخول سفينة جديدة اليوم، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وترسو على الأرصفة سفينتي ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات جدد اليوم.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.