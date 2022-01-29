رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بعدد من الكليات التربية للطفولة المبكرة، التربية النوعية، السياحة والفنادق.

رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات الدور الأول



كما تفقد خلال الجولة لجان الامتحانات بكل كلية والإجراءات الاحترازية كما قام باستطلاع أراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن مشكلات أثناء عقد الامتحان.

وأكد رئيس الجامعة خلال الجولة أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان قبل انعقاد الامتحانات وبين الفترات الامتحانية بكل كلية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين في اعمال الامتحانات.

امتحانات الدور الأول جامعة المنصورة

امتحانات الدور الأول جامعة المنصورة

كما تفقد رئيس الجامعة الامتحانات بكلية السياحة والفنادق رافقه خلال الجولة الدكتور محمد عبد اللطيف عميد الكلية، الدكتور محمد زهرى وكيل الكلية للتعليم والطلاب، الدكتور محمود عبد الله منسق مكتب العلاقات الدولية.

